Ronde van Nederland na 25 jaar terug in Tilburg

De Ronde van Nederland keert na 25 jaar terug naar Tilburg. Op donderdag 15 oktober staat er een tijdrit van 13,6 kilometer op het programma met start en finish op Stappegoor. De wielrenners passeren ook Goirle en Hilvarenbeek. Tilburg was eerder in de jaren negentig en begin deze eeuw een vaste locatie in de koers.

Gevonden voor jou

Tilburg vormt op 15 oktober het decor voor een bijzondere wielerdag. De Ronde van Nederland, tegenwoordig bekend als de Eneco Tour, keert na een lange afwezigheid terug. Wielerliefhebbers kunnen genieten van een individuele tijdrit waarbij de deelnemers één voor één starten vanaf Stappegoor. Het parcours van 13,6 kilometer voert onder meer door Goirle en Hilvarenbeek.

De terugkeer van de wedstrijd is speciaal voor Tilburg, dat in het verleden al vaker een belangrijke rol speelde in de etappekoers. In 1997 vertrok de openingsetappe van de Ronde van Nederland vanuit Tilburg naar Alkmaar. Later was de stad finishplaats in zowel 1999 als 2001. De finish van 2001 bleek voorlopig de laatste keer dat Tilburg onderdeel was van deze grote wielerwedstrijd.

Bekende wielerploegen

De tijdrit trekt grote internationale wielerploegen naar Tilburg. Bij de mannen verschijnen teams zoals Team Visma | Lease a Bike, Soudal Quick-Step en Red Bull - Bora - Hansgrohe aan de start. Ook bij de vrouwen doen bekende ploegen mee, waaronder Team SD Worx - Protime en Team Picnic PostNL.

Fietsfestival en activiteiten

Naast de wielerwedstrijd is er op het Olympiaplein een fietsfestival georganiseerd. Hier kunnen bezoekers deelnemen aan allerlei fietsactiviteiten, met speciale aandacht voor fietsveiligheid. Kinderen krijgen de kans om mee te doen aan een Dikke Banden Race, een initiatief van Ready2Race, waarbij ze met hun eigen fiets ervaren hoe het is om onderdeel te zijn van een echte wielerdag.

De fietsfestival biedt ook een bijzondere actie van Hard Koppie, een project van de Hersenstichting. Bezoekers kunnen gratis een fietshelm krijgen of hun helm laten versieren, om het belang van veiligheid te benadrukken.