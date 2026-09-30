Mannen (50 en 72) slaan jongeren in elkaar, rechter oordeelt niet mild

Twee jongeren zijn afgelopen zomer in elkaar geslagen tijdens festival Levenslied in Den Bosch. Het ging mis toen het tweetal een ijssalon aan de Marktstraat binnenkwam en er een woordwisseling ontstond met twee mannen van 50 en 72. Het gesprek eindigde in een gevecht.

De verdachten, Richard A. (50) en Jo de V. (72), stonden die zomerdag te wachten op een ijsje, toen de jongeren de ijssalon binnenkwamen. Een meisje was volgens de mannen hysterisch en wilde naar de wc, maar dat kon niet, schrijft Dtv Nieuws . De V. zei toen tegen haar dat ze weg moest gaan en gaf haar een duw.

Walgelijke beelden

Volgens A. werd zijn vriend daarna geslagen en ontstond een gevecht. De officier van justitie ziet hier alleen geen enkel bewijs voor: “De beelden zijn walgelijk om te zien. De jonge mensen komen de ijssalon binnen en gedragen zich misschien wat brutaal of ongeremd. Binnen korte tijd gaan ze ineens naar de grond door de klappen, waarna ze nog meer klappen en trappen krijgen. Beide verdachten hebben geweld gepleegd en versterkten elkaar daarin.”

Omdat A. pas net een eerdere voorwaardelijke straf achter de rug had, probeerde hij zich nog uit de situatie te redden. Toen agenten hem vervolgens wilden aanhouden, ging hij daar niet in mee en verzette hij zich hevig. Een van de agenten kreeg een klap in het gezicht en de andere agente schold hij uit voor "pina colada". “Een schandalige, racistische belediging”, stelde de officier van justitie.

Voorwaardelijke celstraf

De rechter ging mee in de eis van de officier van justitie en heeft de mannen uit Den Bosch veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur. Daarnaast heeft A. een voorwaardelijke celstraf van vier maanden met een proeftijd van twee jaar en een locatieverbod voor het centrum van Den Bosch voor diezelfde periode gekregen.

“We zijn met dit soort feiten allemaal helemaal klaar. Het kan zijn dat er gedrag was dat u irriteerde, maar het kan niet op deze manier ‘geregeld’ worden”, zei de rechter. “Er mag van u verwacht worden dat u de verstandige bent in deze situatie. Er heeft grof geweld plaatsgevonden op twee jonge mensen en het slaat werkelijk helemaal nergens op.”