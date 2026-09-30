Zo'n 70 medewerkers geraakt: Systemair wil fabriek Waalwijk sluiten
Systemair wil zijn fabriek in Waalwijk sluiten. Ongeveer zeventig medewerkers worden geraakt door de plannen, laat het bedrijf dinsdag weten in een persbericht. Systemair wil de productie in Waalwijk stap voor stap afbouwen. Andere fabrieken van het bedrijf in Europa nemen het werk over.
Systemair maakt onder meer ventilatoren en ventilatiesystemen voor huizen en andere gebouwen. Het bedrijf komt oorspronkelijk uit Zweden en heeft fabrieken en vestigingen in verschillende landen.
Niet meteen dicht
De fabriek in Waalwijk gaat niet meteen dicht. Systemair praat eerst met de medewerkers en hun vertegenwoordigers over de plannen. Afhankelijk van hoe dat overleg verloopt, verwacht het bedrijf dat de productie begin 2027 helemaal is afgebouwd.
Wat de plannen precies betekenen voor de banen van de zeventig medewerkers, maakt Systemair niet duidelijk.
Miljoenenbesparing
De reden voor de sluiting is financieel. Systemair wil de productie over minder fabrieken verdelen en zo goedkoper en efficiënter werken. Dat moet het bedrijf uiteindelijk ieder jaar zo'n 35 miljoen Zweedse kronen besparen, omgerekend ruim 3 miljoen euro.
De reorganisatie kost eerst juist geld. Systemair verwacht eenmalig zo'n 115 miljoen Zweedse kronen kwijt te zijn, onder meer aan ontslagvergoedingen. Het bedrijf wil het pand in Waalwijk later verkopen.
Geen makkelijke keuze
Topman Robert Larsson noemt het plan om de fabriek te sluiten geen makkelijke beslissing. Volgens hem is de stap nodig om Systemair op de lange termijn sterker te maken. Het bedrijf zegt de medewerkers tijdens de veranderingen te ondersteunen.
Systemair verdwijnt na de sluiting niet uit Nederland. Het bedrijf blijft hier onder meer actief met verkoop, service, logistiek, technische ondersteuning en het ontwikkelen van producten.