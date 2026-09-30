Zo'n 70 medewerkers geraakt: Systemair wil fabriek Waalwijk sluiten

Systemair wil zijn fabriek in Waalwijk sluiten. Ongeveer zeventig medewerkers worden geraakt door de plannen, laat het bedrijf dinsdag weten in een persbericht. Systemair wil de productie in Waalwijk stap voor stap afbouwen. Andere fabrieken van het bedrijf in Europa nemen het werk over.

Systemair maakt onder meer ventilatoren en ventilatiesystemen voor huizen en andere gebouwen. Het bedrijf komt oorspronkelijk uit Zweden en heeft fabrieken en vestigingen in verschillende landen. Niet meteen dicht

De fabriek in Waalwijk gaat niet meteen dicht. Systemair praat eerst met de medewerkers en hun vertegenwoordigers over de plannen. Afhankelijk van hoe dat overleg verloopt, verwacht het bedrijf dat de productie begin 2027 helemaal is afgebouwd.