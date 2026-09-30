Bladkorven worden geplaatst in week 41

In week 41 worden bladkorven geplaatst op vaste locaties in Heusden. Volle korven moeten worden gemeld om geleegd te worden.

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De gemeente plaatst in week 41, van 5 tot en met 9 oktober, weer bladkorven. De locaties zijn al vastgesteld en er worden geen nieuwe plekken toegevoegd. Verzoeken voor andere locaties worden pas volgend jaar bekeken.

Het legen van de bladkorven gebeurt alleen als ze vol zijn én er een melding is gedaan. Dit kan via de BuitenBeter-app of telefonisch, waarbij het nummer op de korf moet worden doorgegeven. Na een melding wordt de korf zo snel mogelijk geleegd.

Alleen bladeren toegestaan

De korven zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren van bomen die in de openbare ruimte staan. Het is niet toegestaan om takken, snoeiafval of ander tuinafval erin te gooien. Als dit wel gebeurt, kan de gemeente besluiten om de korf te verwijderen.

De gemeente houdt bij hoe vaak de korven worden geleegd. Zo wordt duidelijk waar ze het meest nodig zijn, waardoor de korven effectief kunnen worden ingezet.