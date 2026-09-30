Nationale Kringloopdag bij Twiddus

Kringloopwarenhuis Twiddus in Waalwijk viert zaterdag 3 oktober de Nationale Kringloopdag met speciale activiteiten.

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Twiddus, onderdeel van Baanbrekers, opent op zaterdag 3 oktober de deuren van tien uur ’s ochtends tot vier uur in de middag. Het kringloopwarenhuis in Waalwijk pakt groots uit met diverse activiteiten voor jong en oud.

Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen en een grabbelton. Daarnaast is er een Rad van Fortuin waar kortingen te winnen zijn. Een hoogtepunt van de dag is een bijzondere modeshow waarin kleding uit de eigen collectie wordt getoond. Deze items zijn ‘pre-loved’, wat betekent dat ze eerder gedragen zijn maar nog een tweede leven verdienen.

De Nationale Kringloopdag wordt jaarlijks georganiseerd om hergebruik en duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Twiddus sluit zich aan bij dit initiatief met een feestelijke invulling van de dag.

Meer informatie over de activiteiten en tijden kun je vinden bij Twiddus zelf. De kringloopwinkel is gevestigd in Waalwijk.