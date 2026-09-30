Valpreventiecursus helpt ouderen in Laarbeek

In Lieshout en Mariahout zijn bijeenkomsten gehouden over valpreventie. Deelnemers kregen tips om veilig te bewegen en risico’s op vallen te verminderen. Mensen met een verhoogd risico werden doorverwezen naar een speciale cursus.

Gevonden voor jou

Tijdens de Nationale Valpreventieweek stonden in Laarbeek bijeenkomsten van Vitaal Laarbeek Negen centraal. Op 31 augustus en 3 september kwamen ouderen samen in Lieshout en Mariahout om te leren hoe ze valincidenten kunnen voorkomen. Er werd aandacht besteed aan onderwerpen zoals medicijngebruik, schoeisel, voeding en risico’s in en rondom het huis.

Fysiotherapeuten onderzochten het valrisico van deelnemers en gaven advies over lopen en het verbeteren van evenwicht. Voor mensen met een verhoogd risico was er een vervolg: zij werden doorverwezen naar een passende valpreventiecursus. Het doel is om angst voor vallen te verminderen en deelnemers te helpen met vertrouwen te blijven bewegen.

Zelfstandig blijven bewegen

Valpreventie is van groot belang voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven. Als de angst om te vallen te groot wordt, kan dit dagelijkse bezigheden bemoeilijken, zoals boodschappen doen of een wandeling maken. De cursus helpt deelnemers inzicht te krijgen in hun eigen situatie en geeft praktische handvatten om actief en zeker te blijven.

Een mooi voorbeeld is Gerda (72) uit Laarbeek. Zij volgde de cursus en merkte dat ze veel meer zelfvertrouwen kreeg. Door de oefeningen voelt ze minder angst en kan ze weer met een gerust hart haar dagelijkse activiteiten ondernemen.

Nieuwe bijeenkomsten

Op dit moment zijn er geen nieuwe bijeenkomsten gepland, maar geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de interesselijst. Vitaal Laarbeek Negen stuurt een bericht zodra er weer een cursus georganiseerd wordt. Zo hopen ze meer mensen te helpen met veilig en zelfstandig blijven bewegen.