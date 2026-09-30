Boerenlunch in Laarbeek over veilig buitengebied

Bij Zorgboerderij De Broekse Hoeve in Mariahout is vorige week een Boerenlunch georganiseerd om te bespreken hoe het buitengebied van Laarbeek veiliger kan worden. Inwoners en betrokkenen kwamen samen om ervaringen uit te wisselen en te praten over ondermijning.

Gevonden voor jou

Het buitengebied van Laarbeek is kwetsbaar voor criminaliteit door de uitgestrektheid en leegstaande stallen en schuren. Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt hoe belangrijk het is dat inwoners alert zijn op verdachte situaties en samenwerken met politie en boa’s om criminele activiteiten te voorkomen.

Aandacht voor samenwerking

Burgemeester Lianne van der Aa opende de lunch en benadrukte het belang van meldingen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid. Inwoners van het buitengebied krijgen bij de MooiLaarbeek krant van 1 oktober een envelop met een brief van de burgemeester, een flyer en een meldkaart.

Praktische tips en advies

Sprekers van ZLTO en het Platform Veilig Ondernemen Oost-Brabant gaven uitleg over risico’s en tips om verdachte situaties te herkennen en te melden. Tijdens de lunch waren ook de wijkagent, buurtconciërge, toezichthouder en boa’s aanwezig om vragen te beantwoorden en het gesprek aan te gaan met inwoners.

De Boerenlunch is onderdeel van de Maand van de Veiligheid en was bedoeld om inwoners te informeren en te motiveren om mee te werken aan een veilig buitengebied. Goede samenwerking en alertheid blijven daarbij essentieel.