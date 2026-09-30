Breda verhoogt kosten voor vergunning 'enorm': 'Doodsteek voor evenementen'

De Grote Optocht in Breda dreigt te verdwijnen. Vanaf 2027 verhoogt de gemeente de kosten voor een vergunning met maar liefst 112 procent. Stichting Kielegat zegt deze enorme prijsstijging niet te kunnen bekostigen. Ook Breda Barst en het Breda Jazz Festival worden hard geraakt door de prijsstijging. “Ik denk dat het de doodsteek is van de evenementen”, zegt voorzitter Rutger Westenburg van de carnavalsstichting.

"Ik ben verbijsterd door de enorme hoogte", zegt Westenburg over de verhoging. Alleen al de vergunningskosten voor de Grote Optocht stijgen van zo’n 17.000 naar bijna 37.000 euro. Tegelijkertijd lopen ook de kosten voor bijvoorbeeld beveiliging op. Daardoor dreigt de totale begroting van de optocht te stijgen van zo’n 70.000 euro naar bijna een ton. En dat geld heeft de vrijwilligersorganisatie simpelweg niet. Extra sponsors of meer inkomsten uit merchandise gaan het gat volgens Westenburg niet dichten. "Ik zie geen enkele mogelijkheid om dat bedrag in een jaar extra binnen te halen. Dat gaat hem gewoon niet worden."

Daarmee komt het voortbestaan van de Grote Optocht in gevaar. Westenburg wil niet dreigen dat ze ermee stoppen, maar zijn boodschap is duidelijk: "Laat ik het zo zeggen: de carnavalsoptocht is bedreigd in het huidige bestaan. Wij kunnen deze verhoging gewoon niet betalen. Het is exorbitant."

En Stichting Kielegat staat volgens hem niet alleen. Westenburg wijst onder meer op het Breda Jazz Festival, Breda Barst en de Singelloop. Ook zij krijgen te maken met de hogere kosten. "Wij hebben nog wat vet op de botten", vertelt hij. "Maar er zijn veel organisaties die dat niet hebben. En dan is het gewoon klaar."

Was de editie van 2026 de laatste Grote Optocht van Kielegat? Bekijk de hoogtepunten terug in de onderstaande video:

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Ook bij het Breda Jazz Festival is de verhoging hard binnengekomen. Het festival trekt zo’n 250.000 bezoekers en valt net als de Grote Optocht in de zwaarste categorie van georganiseerde evenementen. Ook daar kan de rekening voor een vergunning stijgen van ruim 17.000 naar bijna 37.000 euro.

Voorzitter Hanneke Griffioen reageert wat rustiger, maar ook zij is geschrokken: "Het is een fors bedrag, dus daar knipper je wel even van met je ogen en vervolgens denk je: lees ik dit nou goed?" Griffioen wil nog niet spreken over het verdwijnen van het Jazz Festival. Ze wil eerst met de gemeente om tafel. Waarom is voor zo’n forse verhoging gekozen en wat betekent die precies voor het festival? "Want dit is niet een normale prijsstijging", zegt ze.

"Ik word aan alle kanten genaaid."

In de horeca, die ook financieel bijdraagt aan de grotere evenementen, maakt bezorgdheid plaats voor boosheid. Peter Rietveld van Café Rebel Yell noemt de verhoging "een nekslag voor een hoop evenementen". Voor cafés zijn dagen als carnaval en Jazz financieel belangrijk. "Op een carnaval moet je kunnen teren. Daar kun je slechte dagen in de normale periodes mee opvangen." Roy Hoogmoet van café De Bruine Pij is ronduit woedend. Horecaondernemers en organisatoren krijgen volgens hem steeds meer kosten voor hun kiezen, terwijl hij erg ontevreden is over wat ze daarvoor van de gemeente terugkrijgen. Hij klaagt over slechte communicatie, een ingewikkeld vergunningenproces en vergunningen die soms pas vlak voor een evenement worden verleend. "Ik word aan alle kanten genaaid", vindt Hoogmoet. Hij vreest ook dat Breda zichzelf hiermee in de vingers snijdt. "Ik kan je vertellen: er gaat geen evenement meer georganiseerd worden. Nee, dat is niet meer te doen."

Het ponton met podium in het Spanjaardsgat met Breda Jazz (foto: Omroep Brabant).

De kleinere A-evenementen worden ontzien, maar voor B- en C-evenementen gaat de rekening wel fors omhoog. Een B-evenement gaat van bijna 5000 naar ruim 10.000 euro. En voor een C-evenement stijgen de vergunningskosten dus van ruim 17.000 naar bijna 37.000 euro.

Drie categorieën evenementen Breda deelt evenementen in drie categorieën in. Een A-evenement is relatief eenvoudig en brengt weinig risico’s met zich mee. Bij een B-evenement zijn meer aandacht en veiligheidsmaatregelen nodig. Een C-evenement is het zwaarst: daarbij zijn de risico’s groter en is meer voorbereiding en inzet rond bijvoorbeeld veiligheid, verkeer en openbare orde nodig. Niet alleen het aantal bezoekers bepaalt in welke categorie een evenement valt. Ook de locatie, het soort publiek, bereikbaarheid en mogelijke veiligheidsrisico’s tellen mee. Daarom bestaat er geen vaste bezoekersgrens voor B- en C-evenementen. De Grote Optocht en het Breda Jazz Festival vallen bijvoorbeeld in categorie C.

Volgens wethouder Arjen van Drunen heeft Breda jarenlang slechts een klein deel van de kosten rond vergunningsaanvragen doorberekend. Volgens hem wordt nu ongeveer 20 procent gedekt door de leges. "We hebben geprobeerd om de stijging beperkt te houden, maar helaas... alles wordt duurder." Zelfs na de verhoging zijn de kosten volgens Van Drunen nog niet gedekt. Breda wil de komende jaren verder richting kostendekkende tarieven.

"Ze kunnen niet door hun eigen falen het bonnetje bij ons neerleggen."