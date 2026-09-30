Eeuwenoude esdoorn in Ravenstein mag van rechter voorlopig blijven staan

De eeuwenoude esdoorn aan de Maasdijk in Ravenstein hoeft voorlopig niet te wijken. Waterschap Aa en Maas wilde de boom kappen voor de versterking van de dijk, de aanleg van een kademuur en een wandelboulevard. Maar de rechter heeft bepaald dat een deel van de vergunning van de gemeente Oss voorlopig niet mag worden uitgevoerd.

De rechter vindt dat de gemeente onvoldoende heeft uitgelegd wat de cultuurhistorische waarde van de oude esdoorn is en waarom die waarde niet opweegt tegen de kap. Nadat de vergunning was verleend, zette de Bomenstichting de boom op de landelijke lijst van monumentale bomen.

Monumentale boom Stichting Beschermd Stadsgezicht Ravenstein verzette zich tegen de kap van de monumentale esdoorn. "Zo'n monumentale boom moet je laten staan", zei Olga Rikken van de stichting eerder tegen Omroep Brabant. Volgens haar moeten de werkzaamheden met respect voor het historische landschap worden uitgevoerd.

Het waterschap had van de gemeente toestemming gekregen om vijf bomen te kappen en 25 lindebomen flink te snoeien. Later zouden er 28 nieuwe bomen worden geplant. De vergunning is nodig voor de aanleg van een stalen damwand en de versterking van de Maasdijk.

Zorgen over snoei

Ook naar het flink snoeien van de 25 lindebomen is volgens de rechter te weinig onderzoek gedaan. Het is niet duidelijk genoeg wat de snoei betekent voor de gezondheid en de levensduur van de bomen.

Via snoeiwonden kunnen infecties en schimmels de bomen binnendringen. Ook kunnen de werkzaamheden leiden tot wortelschade en mogelijk wortelrot. Daarnaast houden de bomen na het snoeien minder bladeren over, waardoor ze minder energie kunnen aanmaken.

De gemeente moet daarom opnieuw onderzoek doen naar de esdoorn en de lindebomen en beter uitleggen waarom de werkzaamheden toch nodig zijn. De bomen mogen voorlopig niet worden gekapt of gesnoeid. Die schorsing geldt tot vier weken nadat de gemeente Oss opnieuw een besluit over de vergunning heeft genomen.

Bezwaar tegen damwand

"Hoewel wij blij zijn met deze belangrijke tussenuitspraak, blijven vier lindes op korte termijn nog steeds bedreigd, terwijl zij een onmisbaar onderdeel vormen van de historische lindelaan", schrijft Stichting Beschermd Stadsgezicht Ravenstein op haar website.

De stichting heeft ook bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor de damwand en de versterking van de Maasdijk. Volgens de stichting tasten die plannen het beschermde stadsgezicht van Ravenstein aan.

Veiligheid én stadsgezicht

De stichting zegt het belang van waterveiligheid en dijkversterking te begrijpen. Tegelijk vindt ze dat die doelen ook te halen zijn met behoud van de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden van Ravenstein. "Waterveiligheid en behoud van beschermd stadsgezicht hoeven elkaar niet uit te sluiten."

Rikken hoopt dat de damwanden uiteindelijk wat verder van de bomen af komen te staan, zei ze in augustus. Dan zou de esdoorn kunnen blijven staan. "Ik weet niet precies hoe oud een esdoorn kan worden, maar ik wil dat hij tijd krijgt om te leven en zelf mag kiezen wanneer hij vertrekt."