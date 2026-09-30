Fietsbrug De Oversteek weer open na onderhoud

Fietsbrug De Oversteek is weer open na een periode van onderhoud. De brug was gesloten van 10 augustus tot en met 23 september. Door het werk kan de brug weer jarenlang mee en blijft deze veilig voor gebruik.

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De Oversteek, aangelegd in 2001, kreeg een grondige opknapbeurt. Het brugdek is voorzien van een nieuwe slijtvaste toplaag en het schilderwerk is vernieuwd met een beschermende verflaag. Daarnaast werd de brug volledig schoongemaakt om de levensduur te verlengen.

Het onderhoud duurde langer dan gepland door het weer. Eerst zorgde de hitte in de zomermaanden voor vertraging, daarna gooide regen roet in het eten. Het schilderwerk moest op sommige plekken opnieuw worden gedaan, en voor het aanbrengen van de toplaag waren minstens drie droge dagen nodig. Dat bleek een uitdaging.

Snelfietsroute F926

De fietsbrug is nu weer open voor gebruik, maar zal eind oktober of begin november opnieuw een week worden afgesloten. Dan wordt de snelfietsroute F926 aangesloten op De Oversteek. Dit zal de verbinding voor fietsers verder verbeteren.

Dankzij het onderhoud kan de brug weer veilig gebruikt worden en is deze klaar voor de komende jaren.