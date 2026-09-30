Drimmelen zoekt nieuwe gemeentesecretaris

De gemeente Drimmelen is op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur. De nieuwe functionaris moet een verbindende, strategische leider zijn die samenwerkt met het bestuur, management en medewerkers om de organisatie verder te versterken.

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Drimmelen zoekt een gemeentesecretaris die als eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders zal optreden. Daarnaast krijgt de persoon als algemeen directeur de verantwoordelijkheid over de ambtelijke organisatie en de samenwerking binnen de gemeente.

De nieuwe gemeentesecretaris moet niet alleen dicht bij de mensen staan, maar ook een stevige sparringpartner zijn voor het college en een zichtbaar boegbeeld voor de medewerkers. De functie vraagt om iemand die durft te zeggen wat nodig is, zelfs als dat soms lastig is, maar wel altijd vanuit verbinding handelt.

Drimmelen bouwt verder

Drimmelen is een ambitieuze gemeente die werkt aan een duurzame en leefbare toekomst. De afgelopen jaren is de organisatie ontwikkeld en versterkt. De komende periode richt zich op het verder verbeteren van de basis en het realiseren van gemeentelijke doelen.

De werving en selectie voor de functie wordt begeleid door VDH Selectie. Kandidaten kunnen meer informatie vinden op de website van het bureau.