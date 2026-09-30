Senioren genieten van herfstwandeling in Geldrop

Op 24 september hebben dertig senioren deelgenomen aan een herfstwandeling in Geldrop. De groep vertrok vanaf De Paardestal en werd begeleid door natuurgidsen. Tijdens de tocht stonden vruchten, herfstkleuren en paddenstoelen centraal. De deelnemers waren enthousiast over wat ze leerden.

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De wandeling begon om twee uur ’s middags bij De Paardestal. De groep werd opgesplitst: zeventien deelnemers kozen voor een langere tocht van anderhalf uur en dertien voor een kortere route van een uur. Beide groepen werden begeleid door ervaren gidsen, Lucy van den Berg en Hettie van der Heijden. Bij de langere wandeling sloot ook een cursist natuurgidsenopleiding aan.

Vruchten en kleuren

De herfstwandeling stond in het teken van boom- en struikvruchten. Zo werd er aandacht besteed aan beuken, taxusbessen, hulstvruchten en de opvallende slierten van de vleugelnoot. Bij de plataan werd uitgelegd hoe de vruchtbollen pas in de lente hun zaden loslaten. Ook het verkleuren van bladeren kwam aan bod. Dit proces, waarbij bladgroenkorrels worden teruggetrokken naar de stam, zorgt voor de typische herfstkleuren.

Naast de vruchten bekeken de groepen ook paddenstoelen. De kleinere groep sloot na een uur af met koffie en thee bij De Paardestal. De grotere groep wandelde verder langs de Kleine Dommel richting het voedselbos. Onderweg zagen ze onder meer de moerascipres en springbalsemien. De laatste werd herkend aan haar bijzondere manier van zaadverspreiding, die ervoor zorgt dat de plant nu overal te vinden is.

Bezoek aan het voedselbos

In het voedselbos gaf gids Lucy uitleg over de aanwezige planten en paddenstoelen. De grote groep maakte gebruik van de hulp van cursist Yvonne Quirijnen, die achterin informatie gaf aan de deelnemers. Bij de ingang van het voedselbos werd de augurkenboom bekeken, met haar blauwachtige peulvruchten. Sommigen proefden de zaden in het vruchtvlees, dat zoet bleek te smaken.

Ruim anderhalf uur na de start keerde de grotere groep terug naar De Paardestal. Daar werd de wandeling afgesloten met een kop koffie. De deelnemers waren enthousiast en gaven aan veel geleerd te hebben. De herfstwandeling was onderdeel van de cyclus ‘De Vier Jaargetijden’, waarvan de volgende editie, ‘de Winter’, gepland staat op 17 december.