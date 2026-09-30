Foto-expositie in Den Bosch zet vrijwilligers in de schijnwerpers

Den Bosch viert het internationale Jaar van de Vrijwilliger met de foto-expositie 'Trots op...'. Hierin staan twaalf vrijwilligers centraal, gefotografeerd door andere vrijwilligers. Tot eind december reist de expositie door de gemeente.

Gevonden voor jou

Het internationale Jaar van de Vrijwilliger wordt in Den Bosch gevierd met de foto-expositie ‘Trots op…’. Het initiatief, dat wordt gedragen door Galant, Huis73, ’S-PORT en de gemeente Den Bosch, wil de tienduizenden vrijwilligers in de regio in het zonnetje zetten. Twaalf portretten en persoonlijke verhalen geven een inkijkje in hun werk bij verenigingen, wijken en maatschappelijke organisaties. De foto’s zijn gemaakt door leden van lokale fotoclubs, die zelf ook vrijwilligers zijn.

Na een eerste presentatie in het Stadskantoor is de expositie momenteel te zien in de Maaspoorthallen. Vanaf eind december reist deze verder door de gemeente. De foto’s zijn verdeeld over drie zuilen, die op verschillende locaties worden tentoongesteld. Zo zijn ze onder andere te bewonderen in sporthallen, wijkgebouwen en sociaal-culturele centra.

Rondreis door de gemeente

De drie zuilen starten op 5 oktober hun reis langs onder andere Vinkel, Rosmalen en diverse wijken in Den Bosch. Bezoekers kunnen de verhalen ontdekken in bijvoorbeeld De Hazelaar in Rosmalen of Sportiom in Den Bosch. Ook jongerencentrum 4 West en Vinkelse Molen maken deel uit van de route. Op de locaties blijven de foto’s telkens twee weken staan, waarna ze doorschuiven naar een volgende plek.

De reis eindigt van 7 tot en met 24 december in Huis73, waar de expositie nog een laatste keer te zien zal zijn. Met dit project hoopt de organisatie aandacht te schenken aan de onmisbare rol die vrijwilligers spelen in de samenleving.

Kijk voor meer informatie op de website van Galant.