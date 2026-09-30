Wandeling voor senioren in Bladel

Gemeente Bladel organiseert op dinsdag 6 oktober een wandeling speciaal voor senioren. Deelnemers verzamelen om tien uur ’s ochtends bij BRUIS en de activiteit is gratis.

Gevonden voor jou

De Uniek Sporten coach en ouderenconsulent van Gemeente Bladel hebben de handen ineengeslagen voor een ontspannen wandeling. Het tempo is laag gehouden, waardoor ook senioren die afhankelijk zijn van een rollator mee kunnen doen.

Na afloop van de wandeling, die tot elf uur duurt, is er tijd om na te praten met een kopje koffie of thee. De activiteit is gratis en toegankelijk voor iedereen.

Praktische informatie

Deelnemers verzamelen bij BRUIS in Bladel. Om een goed overzicht te houden van het aantal deelnemers, wordt gevraagd om je vooraf aan te melden. Dit kan telefonisch of per mail bij ouderenconsulent Sabine Jansen.