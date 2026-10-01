Laura liep PTSS op in de zorg, maar als beroepsziekte telt het niet

De Tilburgse Laura Scholtmeijer werd tijdens haar werk in de zorg bedreigd en bijna gewurgd. Ze liep een posttraumatische stressstoornis (PTSS) op en kan voorlopig niet werken. Bij de politie, brandweer en defensie is PTSS een erkende beroepsziekte, in de zorg niet. Daar moet verandering in komen, vindt Laura.

Laura maakte op haar werk meerdere ingrijpende situaties mee. Zo probeerde een cliënt haar te wurgen en dook diezelfde man na zijn gevangenisstraf plots weer op. Ook was ze betrokken bij een heftige reanimatie. En een cliënt vertelde haar dat hij een moord had gepleegd. "Als het uitkomt, weet ik waar het vandaan komt", zei hij op dreigende toon tegen haar. Ze is sociaal werker in de maatschappelijke opvang. Mensen die dakloos zijn, komen daar terecht, net als gevangenen die vrijkomen en geen huis hebben om naar terug te keren. Ook verslaafden en mensen die eigenlijk in een ggz-instelling horen, maar voor wie geen plek is, belanden in de opvang. Fysiek aangevallen

Volgens Laura zorgt dat voor veel frustratie, boosheid en onbegrepen gedrag, en daardoor soms voor agressie. "Ik heb zelf veelvuldig bedreigingen meegemaakt en ben fysiek aangevallen, met zelfs een poging tot wurging."

Wat is PTSS? PTSS staat voor posttraumatische stressstoornis. Iemand kan PTSS krijgen na een ingrijpende of schokkende gebeurtenis, zoals een ernstig ongeluk, geweld of het meemaken van een overlijden. Mensen met PTSS kunnen last hebben van herbelevingen, nachtmerries, angst, spanning en slaapproblemen. Ze vermijden soms situaties die hen aan de gebeurtenis doen denken en kunnen voortdurend alert of prikkelbaar zijn.