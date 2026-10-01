Laura liep PTSS op in de zorg, maar als beroepsziekte telt het niet
De Tilburgse Laura Scholtmeijer werd tijdens haar werk in de zorg bedreigd en bijna gewurgd. Ze liep een posttraumatische stressstoornis (PTSS) op en kan voorlopig niet werken. Bij de politie, brandweer en defensie is PTSS een erkende beroepsziekte, in de zorg niet. Daar moet verandering in komen, vindt Laura.
Laura maakte op haar werk meerdere ingrijpende situaties mee. Zo probeerde een cliënt haar te wurgen en dook diezelfde man na zijn gevangenisstraf plots weer op. Ook was ze betrokken bij een heftige reanimatie. En een cliënt vertelde haar dat hij een moord had gepleegd. "Als het uitkomt, weet ik waar het vandaan komt", zei hij op dreigende toon tegen haar.
Ze is sociaal werker in de maatschappelijke opvang. Mensen die dakloos zijn, komen daar terecht, net als gevangenen die vrijkomen en geen huis hebben om naar terug te keren. Ook verslaafden en mensen die eigenlijk in een ggz-instelling horen, maar voor wie geen plek is, belanden in de opvang.
Fysiek aangevallen
Volgens Laura zorgt dat voor veel frustratie, boosheid en onbegrepen gedrag, en daardoor soms voor agressie. "Ik heb zelf veelvuldig bedreigingen meegemaakt en ben fysiek aangevallen, met zelfs een poging tot wurging."
Wat is PTSS?
PTSS staat voor posttraumatische stressstoornis. Iemand kan PTSS krijgen na een ingrijpende of schokkende gebeurtenis, zoals een ernstig ongeluk, geweld of het meemaken van een overlijden.
Mensen met PTSS kunnen last hebben van herbelevingen, nachtmerries, angst, spanning en slaapproblemen. Ze vermijden soms situaties die hen aan de gebeurtenis doen denken en kunnen voortdurend alert of prikkelbaar zijn.
De cliënt die Laura probeerde te wurgen, werd veroordeeld, zat zijn straf uit en keerde terug. "Ik werd in één keer weer geconfronteerd met de dader. Ineens stond hij weer voor me. Ik raakte in paniek."
Heel eenzaam gevoeld
Ook de reanimatie van een meisje droeg bij aan haar PTSS. "Ik dacht dat ze lag te slapen en wilde haar wakker maken", vertelt Laura. Dat bleek niet zo. Ze begon te reanimeren, waarna politie, brandweer en zelfs een traumahelikopter kwamen. De reanimatie lukte en het meisje werd meegenomen. Daarna stond Laura er helemaal alleen voor. "Ik had me nog nooit zo eenzaam gevoeld."
In de zorg is PTSS geen erkende beroepsziekte, terwijl de impact vaak hetzelfde is als bij politie en brandweer. Vakbond FNV wil dat dit verandert. De bond biedt donderdag een petitie aan de Tweede Kamer aan, samen met een boekje met verhalen van ervaringsdeskundigen uit de zorg. FNV verzamelde honderden ervaringen, ook die van Laura. Zij vertelt donderdag in Den Haag haar verhaal.
PTSS had niet gehoeven
"In mijn beleving had PTSS bij mij niet hoeven ontstaan als ik meteen de steun had gekregen waar ik om vroeg", zegt Laura. Terugkeren in de zorg zit er voor haar voorlopig niet in. Ze heeft net een WIA-uitkering aangevraagd. Die is voor werknemers die na twee jaar ziekte gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn. "Ik slaap slecht en medisch gezien heb ik beperkingen. Ik ben er nu niet klaar voor om terug te keren."
Wat de toekomst haar brengt, weet ze nog niet. "Ik heb heel lang voor een kwetsbare doelgroep gewerkt. Dat is mijn passie, mijn roeping. Voor nu is dat nog niet haalbaar." Later wil ze zich wel inzetten voor mensen met PTSS. "Ik ben helaas ervaringsdeskundige geworden en vind het belangrijk om iets te betekenen voor de maatschappij. Als ik dat kan doen, dan is dat óók zorg."