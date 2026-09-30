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FC Den Bosch begint beker met uitwedstrijd
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FC Den Bosch speelt op dinsdag 27 oktober om acht uur ’s avonds een bekerduel tegen Rijnsburgse Boys. Daarnaast is de competitiewedstrijd tegen FC Emmen verplaatst naar zondag 1 november.
Het bekeravontuur van FC Den Bosch begint met een uitwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. De wedstrijd vindt plaats op dinsdagavond 27 oktober en begint om acht uur. Dit duel maakt deel uit van de eerste ronde van het bekertoernooi.
Door het bekerprogramma is de competitiewedstrijd tegen FC Emmen verschoven. Deze zou oorspronkelijk op vrijdag 30 oktober worden gespeeld, maar is nu verplaatst naar zondag 1 november. De aftrap is om half drie in de middag. De wijziging komt doordat FC Emmen op donderdagavond nog een bekerwedstrijd speelt.
Details over de kaartverkoop voor beide uitwedstrijden worden later bekendgemaakt.
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