Politie-inval tegenover basisschool in Eindhoven op ongelukkig moment

Ouders die woensdagmiddag hun kinderen ophaalden bij basisschool Strijp Dorp in Eindhoven, zagen hoe de politie een huis tegenover de school binnenviel. Agenten ramden de voordeur van het huis aan de Apeldoornstraat, net toen alle kinderen werden opgehaald. Ouders en een medewerker van de school vinden het tijdstip vreemd.

Op een filmpje op Facebook is te zien hoe zes mannen met kogelwerende vesten spullen uit een auto in de Halvemaanstraat halen. Daarna lopen ze in een rijtje naar het huis tegenover de school.

Ouders die bij de school op hun kinderen wachtten, zagen hoe de voordeur werd geramd en agenten naar binnen gingen.

Verbazing bij ouders

"Niemand wist wat er precies aan de hand was", vertelt een bezorgde moeder. Ze vindt het raar dat de politie naar binnen ging op het moment dat de kinderen van school werden opgehaald.

Ook een medewerker van de basisschool kan niet geloven wat er gebeurde. "Het gebeurde voor onze neus, we konden er niet omheen." Volgens de medewerker vraagt iedereen zich af waarom de politie daar was.

Weinig uitleg politie

De medewerker zag de politie na de inval met een doosje naar buiten komen. Een woordvoerder van de politie kan desgevraagd geen duidelijkheid geven over de actie.