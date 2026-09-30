Straf van 16 jaar cel blijft staan voor man die gezin doodreed op A59

Thomas de G. uit Zevenbergen reed op 10 maart 2023 een vader, moeder en hun twee kinderen dood op de A59 bij Sprang-Capelle. Hij zat tijdens het rijden op zijn telefoon, had te veel alcohol gedronken en reed met een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur. De G. werd veroordeeld tot zestien jaar cel. Hij ging daartegen in cassatie, maar de Hoge Raad heeft zijn beroep verworpen. Zijn straf is daarmee definitief.

Ter hoogte van Sprang-Capelle haalde het gezin een vrachtwagen in. Achter hen kwam De G., destijds 33 jaar oud, met hoge snelheid aanrijden in zijn Seat Leon Cupra. Hij reed op dat moment 250 kilometer per uur. Die snelheid filmde hij met zijn telefoon. Ook had hij meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.

Bij het ongeluk kwamen de ouders Rens en Michelle en hun kinderen Laurens en Sophie om het leven. Na het ongeluk volgde een strafzaak bij de rechtbank in Breda. Daarna behandelde het gerechtshof in Den Bosch de zaak in hoger beroep. Het hof veroordeelde De G. tot zestien jaar cel en een rijontzegging van tien jaar.

Niet eens met uitspraak

De G. was het niet eens met die uitspraak. Zijn advocaat stapte daarom naar de Hoge Raad. Cassatie is de laatste mogelijkheid om een uitspraak van een rechter aan te vechten. De advocaat vond onder meer dat het hof onvoldoende had gemotiveerd dat De G. met opzet had gehandeld.

De Hoge Raad heeft de uitspraak dinsdag beoordeeld en het cassatieberoep van De G. verworpen. Daarmee is de veroordeling definitief: De G. moet zestien jaar de cel in.