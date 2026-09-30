Geen dik belegde boterham, maar voor Flora (19) betekent badminton alles

Bijna iedereen heeft weleens een racket in de hand gehad om een shuttle te slaan. Voor Flora Wang (19) uit Eindhoven is badminton veel meer dan een hobby: haar hele leven draait om de sport. Ze is de beste speelster van Nederland, maar een vetpot is het niet. Toch gaat ze proberen de stap te zetten naar de Europese top. "Ik doe er echt alles aan."

Flora doet deze week mee aan de Yonex Dutch Open in de Maaspoort in Den Bosch, het grootste internationale badmintonevenement op Nederlandse bodem. Badmintonners uit de hele wereld en duizenden bezoekers komen erop af. Familiesport

Dat Flora in haar jeugd voor badminton koos, is niet verrassend. Haar ouders speelden het op recreatief niveau, toen ze nog in China woonden. "De sport is daar enorm populair, vergelijk het met een sport als voetbal, tennis of hockey in Nederland. Ik vind het wel jammer dat het hier niet zo leeft bij de jeugd." Haar oudere broer koos in Nederland ook voor badminton. "Ik stond urenlang naar zijn trainingen te kijken, maar was te jong om mee te mogen doen. Toen ik oud genoeg was, mocht ik het eindelijk zelf gaan doen", zegt Flora.

"Ik vind het geweldig om te badmintonnen. Het is een intensieve sport waar veel bij komt kijken. Iedereen kan het spelen, in de top gaat het om details." Verhuizing

Flora bleek een groot talent en was als jeugdspeler al een keer de beste van Nederland. Voor haar sport verhuisde ze vier jaar geleden van Eindhoven naar Sportcentrum Papendal. Een grote stap voor de tiener, die toen voor het eerst op eigen benen stond.

"Het liefste groei ik richting Europese top."

Afgelopen schooljaar haalde ze haar diploma. Daarna koos ze voor een jaar fulltime badminton. Dat betekent twee keer per dag trainen, en in de weekenden speelt ze competitie of toernooien. Het is een leven waarin ze veel moet laten om op topniveau te presteren. "Ik zie een duidelijke vooruitgang in mijn ontwikkeling. De komende jaren ben ik wel van plan om, als het te combineren valt, er een studie naast te gaan doen."

Dure toernooien

Tegenover al die uren staat geen riant salaris. "De bond krijgt geen financiële ondersteuning en voor ons zijn vooral de toernooien duur", zegt Flora, Nederlands kampioen van 2026. "Wat mij vooral drijft om alles voor de sport te geven, is om te kijken hoe ver ik kan komen. Het liefste groei ik richting de Europese top, al weet ik niet hoe realistisch dat is. Het levert in ieder geval meer financiële mogelijkheden op."

Campagne #MijnPlek Als badmintonster hoopt Flora een voorbeeld te zijn voor talenten, maar ze wil ook op een ander vlak een rolmodel zijn. Samen met vier andere sporters werd ze benaderd door vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom, die in september de campagne #MijnPlek begon. Daarmee vraagt de organisatie aandacht voor problemen die biculturele vrouwen in de sport tegenkomen.