Dijkinspecteurs lopen alle dijken af voor grote hoogwateroefening

Stel je voor: het water in West-Brabant stijgt en de dijken krijgen het zwaar te verduren. Wat moet er dan gebeuren? Ondanks de droogte oefent Waterschap Brabantse Delta drie dagen lang wat het moet doen met hoog water in West-Brabant.

In teams van drie lopen dijkinspecteurs alle dijken af, van Waalwijk tot Bergen op Zoom. "Dan kijken ze of ze schadebeelden kunnen zien", legt oefenleider Alexander van Gaans uit aan ZuidWest Update. Dat kan echte schade zijn, zoals een gat dat een hond heeft gegraven. Of nagemaakte schade, die ze moeten melden in een speciale app. In die meldingen zetten ze foto's en een beschrijving van wat ze zien. "De meldingen gaan wij dan beoordelen. Hoe ernstig het is en of wij er iets aan moeten doen", vervolgt Van Gaans. Zwaarste scenario

Het waterschap wil met de grotere oefening meer testen dan alleen de dijken. "We willen als waterschap goed voorbereid zijn op hoogwatersituaties. Maar we trainen ook ons personeel hiermee en testen alle infrastructuur erachter, zoals de apps."