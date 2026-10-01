Nikie (32) heeft opnieuw borstkanker: ‘Borst is eraf, maar mama blijft nog’

De maand oktober staat in het teken van borstkanker. Voor de 32-jarige Nikie Arts uit Rosmalen krijgt die maand dit jaar een extra lading. Nadat ze eerder leek te herstellen van de ziekte, kreeg ze vorig jaar opnieuw slecht nieuws en keerde de borstkanker terug. Met haar verhaal wil ze anderen inspireren.

Nikie was 29 jaar toen ze voor het eerst de diagnose borstkanker kreeg. Tijdens de zwangerschap van haar derde kindje zat er al een knobbeltje in haar borst, maar ze dacht dat dit bij de zwangerschap hoorde. Pas nadat haar zoontje geboren werd, begon ze te twijfelen. “Eigenlijk moest de borstvoeding op gang komen en ik hoopte dat het knobbeltje kleiner zou worden.” Maar dat bleef uit. Uiteindelijk ging Nikie naar de huisarts en werd ze direct doorgestuurd naar het ziekenhuis. “Bij de echo zagen ze ook onrustige cellen in de oksel.” Maar Nikie was daar nog niet zo mee bezig, omdat ze nog op de roze wolk zat na de geboorte van haar zoontje. Er bleken uitzaaiingen te zijn en de artsen vroegen zich hardop af of er nog behandelingen mogelijk waren. De Rosmalense bleef positief: “We leven anno 2023, waarin borstkanker goed te genezen is. Dit gaan we doen.”

‘Weer foute boel’

De behandelingen sloegen aan en langzaam kreeg Nikie steeds meer vertrouwen in de toekomst. Als de laatste scans goed waren, hoefde ze alleen nog maar voor routinecontroles terug naar het ziekenhuis. “Ik zou een hoofdstuk afsluiten. Maar bij de laatste controlescan in 2025 was het toch weer foute boel.” Dat was een harde klap voor haar. “Ik had net tegen mijn kinderen gezegd dat ik beter was, maar dat was alsnog niet zo.” De artsen waren positiever en zagen dit keer wel meteen mogelijkheden voor een behandeling. Dat maakte Nikie onzeker. “De eerste keer had ik mazzel. Maar als het weer terugkomt, betekent het dat de chemo niet heeft gewerkt”, verklaart ze die onzekerheid.

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De nieuwe behandeling heeft ook ingrijpende gevolgen voor haar. Twee weken geleden moest alsnog één borst worden geamputeerd. "Dat was echt wel een stap die ik moest nemen", blikt Nikie terug. Lichamelijk is ze op dit moment nog beperkt. Zo is ze snel moe en gaat tillen lastig. Maar familie en vrienden helpen het gezin met huishoudelijke klusjes en het opvangen van de kinderen. “De borst is er nu af, maar mama blijft nog even. We hebben nog een toekomst met ons vijven”, zegt ze. Ondanks alles probeert Nikie positief te blijven. Die instelling deelt ze ook met andere mensen die met borstkanker te maken krijgen. Daarom heeft ze een Instagramaccount waarop ze allerlei video's deelt. “Je kunt nog steeds leuke dingen doen en genieten van het leven. Het gaat echt niet iedere dag goed, maar we kunnen blijven hopen.”