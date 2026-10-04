Bolle Jos bleef jarenlang onder de radar: 'Een onbeschreven blad'

Jos Leijdekkers uit Breda geldt als een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Toch kende jarenlang bijna niemand zijn naam. Hoe kon hij uitgroeien tot een van de grootste spelers in de internationale drugswereld zonder eerder op te vallen?

In de podcast Misdaad Uitgelegd - In de rechtbank bespreken presentator Koen Wijn en misdaadspecialist Willem-Jan Joachems het verhaal achter Bolle Jos. Toen zijn naam in 2021 voor het eerst bekend werd, speelde hij volgens justitie al jarenlang een grote rol in de internationale cocaïnehandel.

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Onbeschreven blad "Eigenlijk was hij een onbeschreven blad", vertelt Joachems. Anders dan veel andere bekende criminelen had Leijdekkers geen lange geschiedenis met georganiseerde misdaad. Wel werd hij veroordeeld voor een schietpartij in Scheveningen in 2011, toen hij 19 jaar oud was.

Pas jaren later kwam hij opnieuw in beeld, toen politie en justitie toegang kregen tot versleutelde berichten van berichtendienst Sky ECC. Daardoor werd volgens Joachems duidelijk dat Bolle Jos op afstand een groot drugsnetwerk aanstuurde.

Lange celstraffen

Leijdekkers werd in Nederland bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel, onder meer voor de smokkel van duizenden kilo's cocaïne en geweld rond een drugslading. In België kreeg hij ook tientallen jaren cel voor vergelijkbare vergrijpen.

Leijdekkers verblijft volgens Joachems in Sierra Leone. Daar lijkt hij veel vrijheid te hebben, en de Nederlandse justitie kan hem er moeilijk pakken.

Lastige jacht

Wordt Bolle Jos ooit nog gepakt? Volgens Joachems is dat ingewikkelder dan veel mensen denken. In de podcast vertelt hij hoe Leijdekkers zo groot kon worden, waarom hij zo lang uit beeld bleef en waarom het nog altijd lastig is om hem te pakken.