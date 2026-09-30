Docent school Valkenswaard ontslagen 'om relatie met minderjarige leerling'

Een docent van scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard is onlangs per direct ontslagen. Hij had een relatie met een minderjarige leerling, zo meldt het Eindhoven Dagblad. "Leerlingen moeten veilig naar school kunnen", zegt directeur Robert Tops, die het woensdag houdt bij "een melding van grensoverschrijdend gedrag".

Tops kreeg op de laatste dag voor de zomervakantie een signaal binnen. "Dat er mogelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag van een collega", licht hij woensdag toe aan Omroep Brabant na een bericht over de zaak in de krant .

Samen met zijn collega's onderzocht hij de melding. In overleg met het bestuur besloot de school de docent per direct te ontslaan. Ook is alle informatie overgedragen aan de politie: "Zij doen verder onderzoek.”

Speciale protocollen

De leerling was op dat moment ingeschreven bij de school. Tops kan niet zeggen of dat nog steeds het geval is. "Daar kan ik in het kader van privacy geen uitspraken over doen." Vanwege het politieonderzoek kan Tops ook niet zeggen welk vak de docent gaf, hoelang hij op de school werkte en of de melding van een docent of leerling kwam.

Bij een melding van mogelijk grensoverschrijdend gedrag worden volgens Tops speciale protocollen gevolgd. "Wat voor ons heel belangrijk is, is dat de veiligheid van leerlingen op school goed gewaarborgd is. Ik vind dat ze veilig naar school moeten kunnen gaan", vervolgt hij. "We hebben een hartstikke mooie en veilige school, dat moet wel blijven."

Vorige week zijn ook ouders van leerlingen over de situatie geïnformeerd. "Een beetje met dezelfde strekking."