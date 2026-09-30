Expositie over vrijwilligerswerk in Drimmelen vanaf 19 oktober

Vanaf maandag 19 oktober is in het gemeentehuis van Drimmelen een expositie te zien over vrijwilligerswerk. In 'Vrijwilligers maken Drimmelen' delen inwoners hun persoonlijke verhalen over hun inzet voor de gemeenschap.

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De expositie wordt op vrijdag 16 oktober officieel geopend tijdens een besloten bijeenkomst. Daarna is de tentoonstelling toegankelijk voor het publiek en te bezichtigen tot en met donderdag 29 oktober in het gemeentehuis. Bezoekers kunnen de expositie bekijken tijdens de reguliere openingstijden.

Na 29 oktober gaat de reizende tentoonstelling verder naar een volgende dorpskern binnen de gemeente Drimmelen. De exacte locatie en data worden later bekendgemaakt.

Initiatief van VrijwilligersInformatiePunt

De expositie is een initiatief van het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) en is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Drimmelen. Het project maakt deel uit van het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger.