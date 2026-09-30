Dongense bedrijven onderzoeken energiehub op Tichelrijt

Vijf bedrijven in Dongen starten een onderzoek naar een gezamenlijke energiehub op bedrijventerrein Tichelrijt. De gemeente Dongen faciliteert het onderzoek en ontvangt hiervoor subsidie. Netbeheerder Enexis noemt Tichelrijt een kansrijke locatie. Het onderzoek begint in oktober en moet eind 2026 afgerond zijn.

Gevonden voor jou

Met een energiehub kunnen bedrijven op het bedrijventerrein efficiënt gebruikmaken van de beschikbare elektriciteit. Het gaat niet om het opwekken van extra stroom, maar om het delen van het bestaande vermogen. Heeft een bedrijf minder energie nodig op een bepaald moment, dan kan een ander bedrijf dat vermogen benutten. Daarvoor betaalt het ontvangende bedrijf een vergoeding.

Het onderzoek richt zich op de technische, financiële en juridische haalbaarheid van de energiehub. Ook wordt bekeken welke andere bedrijven zich bij dit initiatief willen aansluiten. De gemeente Dongen benadrukt dat dit project bijdraagt aan groei en verduurzaming van lokale ondernemingen. Door dit onderzoek te faciliteren, wil de gemeente zorgen dat bedrijven voldoende ruimte hebben voor hun activiteiten en duurzame plannen.

Passend bij toekomstvisie

De energiehub past binnen de toekomstvisie van de gemeente Dongen, waarin duurzaamheid en samenwerking centraal staan. De ambitie is dat bedrijventerrein Tichelrijt in 2040 het meest duurzame terrein van de regio Hart van Brabant is. Het slim delen van energiecapaciteit sluit naadloos aan bij deze visie.

Netbeheerder Enexis ziet Tichelrijt als een geschikte locatie voor dit project. Het is een belangrijke stap richting een duurzame en efficiënte energietoekomst voor bedrijven in Dongen.