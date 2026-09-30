Grond voor nieuw Bravis ziekenhuis overgedragen

De gemeente Roosendaal heeft de grond aan de Bulkenaarsestraat officieel overgedragen aan het Bravis ziekenhuis. Hiermee kan de bouw van het nieuwe regionale ziekenhuis beginnen. Het terrein is bouwrijp gemaakt, zodat Bravis direct aan de slag kan. Deze stap markeert een belangrijke fase in de realisatie van dit project.

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Op 1 oktober 2026 is een lang traject afgerond met de overdracht van de grond aan het Bravis ziekenhuis. De locatie aan de Bulkenaarsestraat in Roosendaal is door de gemeente speciaal voorbereid voor de bouw van een toekomstbestendig regionaal ziekenhuis. Dit nieuwe ziekenhuis moet hoogwaardige zorg bieden aan inwoners van Roosendaal en de hele regio.

Het huidige ziekenhuis voldoet niet meer aan de eisen van moderne zorgverlening. Daarom besloot Bravis in 2019 om één nieuwe locatie te realiseren. Het ziekenhuis wordt gebouwd in een landschapspark, wat een prettige omgeving moet bieden voor patiënten en medewerkers.

Bestemmingsplan definitief

Het bestemmingsplan voor het gebied is inmiddels onherroepelijk. Om de bouw mogelijk te maken, heeft de gemeente Roosendaal de benodigde gronden deels aangekocht en deels via onteigening verworven. Bravis is de enige partij die voldoet aan de voorwaarden voor de ontwikkeling en exploitatie van het ziekenhuis op deze plek.

Met de start van de bouw komt een modern en duurzaam ziekenhuis in West-Brabant weer een stap dichterbij. Dit project is van groot belang voor de zorg in de regio en wordt gezien als een belangrijke investering in de toekomst van zorgverlening.