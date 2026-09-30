Tilburg University zakt op wereldranglijst universiteiten

Tilburg University heeft een lagere plek behaald in de World University Rankings 2027 van Times Higher Education. De universiteit staat nu tussen de plaatsen 326 en 350, lager dan vorig jaar. Nederlandse universiteiten doen het over het algemeen goed, maar verliezen opnieuw terrein.

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Voor het derde jaar op rij is Tilburg University gezakt op de ranglijst van Times Higher Education. De universiteit stond vorig jaar tussen de plaatsen 301 en 350 en nu tussen 326 en 350. De lijst beoordeelt universiteiten op reputatie, onderzoek, internationalisering en samenwerking met bedrijven.

Nederland heeft tien universiteiten in de top 200 van de ranglijst, één minder dan vorig jaar. De TU Delft blijft de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit en is gestegen van plaats 57 naar 50. Ook de TU Eindhoven klimt van 192 naar 180, terwijl andere instellingen zoals de Universiteit Twente en Radboud Universiteit Nijmegen verder zakken.

Minder citaties

Volgens Times Higher Education worden wetenschappelijke publicaties van Nederlandse universiteiten minder vaak geciteerd en zijn de inkomsten van instellingen gedaald. Wel zijn er plannen van het nieuwe kabinet om bezuinigingen op onderwijs en onderzoek terug te draaien, wat mogelijk invloed kan hebben op toekomstige scores.

De ranglijst laat zien dat Aziatische universiteiten terrein winnen. Voor het eerst staan drie instellingen uit Azië in de top vijftien, waaronder Tsinghua University uit China op plaats elf. De lijst wordt nog steeds aangevoerd door de University of Oxford, gevolgd door het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology.

Er blijft kritiek op het gebruik van dergelijke ranglijsten. Sommige universiteiten, zoals de Universiteit Utrecht, hebben besloten niet langer mee te doen en leveren geen gegevens meer aan. Dit roept vragen op over de betrouwbaarheid van deze wereldwijde beoordelingen.