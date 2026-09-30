Deltaweg in Sleeuwijk vanaf 5 oktober dicht voor fietsers en voetgangers

De Deltaweg in Sleeuwijk wordt vanaf 5 oktober afgesloten voor fietsers en voetgangers. Dit is nodig vanwege bouwverkeer voor de nieuwe Merwedebrug. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot het einde van het jaar.

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De afsluiting van de Deltaweg is nodig omdat zwaar bouwverkeer de weg gaat gebruiken voor het aanvoeren van materialen zoals zand en beton. De vrachtwagens rijden richting de bouwplaats van de nieuwe Merwedebrug. Op de Deltaweg is geen fietspad, waardoor fietsers en voetgangers op de rijbaan zouden moeten rijden. Om de verkeersveiligheid te garanderen, is besloten hen voorlopig te weren van deze route.

Voor (brom)fietsers en voetgangers is een tijdelijke omleidingsroute ingesteld. Deze loopt via Transvaal, Larikslaan, Notenlaan en het Kerkeinde in Sleeuwijk. Hoewel deze route wat langer is, wordt hij als veiliger beschouwd omdat er geen zwaar bouwverkeer rijdt.

Verkeersregelaars ingezet

Om de omleiding soepel te laten verlopen, worden verkeersregelaars ingezet. Zij zijn aanwezig van maandag 5 tot en met vrijdag 16 oktober en opnieuw na de herfstvakantie, van maandag 26 tot en met vrijdag 30 oktober.

De afsluiting van de Deltaweg duurt naar verwachting tot het einde van dit jaar. Hierdoor kunnen de werkzaamheden aan de Merwedebrug zonder risico voor fietsers en voetgangers doorgaan.