Hoorzitting bezwarencommissie op 5 oktober in Woudrichem
Op maandag 5 oktober behandelt de bezwarencommissie in Woudrichem diverse bezwaarschriften tijdens een openbare hoorzitting. Deze vindt plaats in gebouw De Werf aan het Raadhuisplein.
De hoorzitting start om 17.15 uur met de behandeling van een bezwaar over de gedeeltelijke afwijzing van een handhavingsverzoek. Dit gaat over een mantelzorgwoning op de locatie Eindsestraat 16 in Drongelen.
Om 18.00 uur volgt een zaak over een opgelegde dwangsom en een handhavingsverzoek. Dit betreft een bijgebouw op het adres Kraaiveld 3 in Woudrichem.
Openbare bijeenkomst
De hoorzitting is openbaar en iedereen mag deze bijwonen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Wel kan een hoorzitting op het laatste moment worden afgelast.
De bijeenkomst vindt plaats in gebouw De Werf, gelegen aan het Raadhuisplein in Woudrichem. Het secretariaat van de bezwarencommissie is bereikbaar via telefoonnummer 0183 - 51 61 00 voor actuele informatie.
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