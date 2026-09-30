Gratis training voor taalvrijwilligers in Woudrichem

De Bibliotheek CultuurPuntAltena biedt een gratis training aan voor taalvrijwilligers. De cursus 'Taal voor het Leven' bestaat uit vier dagdelen en start op 26 oktober in Woudrichem. Na afloop kunnen deelnemers aan de slag als Taalcoach. De training vindt plaats op locatie De Werf.

Gevonden voor jou

De training is bedoeld voor mensen die anderen willen helpen met lezen, schrijven of spreken. Het programma is ontwikkeld door Stichting Lezen en Schrijven, in samenwerking met bibliotheken door heel Nederland. Deelnemers leren hoe ze mensen kunnen motiveren en ondersteunen bij het verbeteren van hun taalvaardigheden.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur en wordt gegeven door een docent van Stichting Lezen en Schrijven. Na het volgen van de training ontvangen deelnemers een certificaat en kunnen zij aan de slag als Taalcoach. Deelname is volledig gratis.

Details over de training

De bijeenkomsten vinden plaats op 26 oktober, 2, 9 en 16 november van 13.00 tot 16.00 uur. De locatie is De Werf aan het Raadhuisplein 1 in Woudrichem. Er wordt gebruik gemaakt van landelijk cursusmateriaal.

De training is een kans voor mensen die het leuk vinden om anderen te helpen en een verschil willen maken in hun omgeving. Het initiatief richt zich op inwoners van Altena die graag actief willen bijdragen aan het verbeteren van taalvaardigheid binnen hun gemeenschap.

Aanmelden en meer informatie

Wie interesse heeft, kan zich aanmelden via de website van Bibliotheek Altena. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met de Bibliotheek CultuurPuntAltena. Ze zijn bereikbaar via telefoon of e-mail en hebben vestigingen in Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem.