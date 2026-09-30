Waarschuwing voor modder op wegen in Altena

Door het oogstseizoen ligt er vaker modder op de wegen in Altena. Dit kan voor gladheid zorgen. Agrariërs maken de wegen schoon, maar bestuurders moeten extra opletten.

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Met de start van het oogstseizoen rijden er meer landbouwvoertuigen in Altena. Dit kan zorgen voor verkeershinder en modder op de wegen, wat gevaarlijke situaties oplevert. Bestuurders worden opgeroepen hun snelheid en rijgedrag aan te passen.

Om de veiligheid te verbeteren zijn er afspraken gemaakt tussen agrariërs en de politie. Agrariërs moeten de weg tijdens hun werkzaamheden zo schoon mogelijk houden. Als dat niet lukt, zijn ze verplicht de weg snel schoon te maken. In sommige gevallen worden waarschuwingsborden geplaatst.

Extra waarschuwingsborden

Bij de invalswegen van Altena zijn al waarschuwingsborden geplaatst. Deze moeten bestuurders alert maken op mogelijke modder en gladheid. Het is belangrijk om hierop te letten om ongelukken te voorkomen.

Hoewel agrariërs verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van de wegen, kan het voorkomen dat modder niet direct wordt opgeruimd. Dit benadrukt de noodzaak om voorzichtig te rijden.

Meld gevaarlijke situaties

Als je modder op de weg ziet of een beschadigde berm, kun je dit melden bij de gemeente Altena of de provincie Noord-Brabant. Voor gemeentelijke wegen is de gemeente bereikbaar via telefoonnummer 0183 - 51 61 00. Voor provinciale wegen bel je naar de provincie op nummer 073 - 680 73 68.

De gemeente Altena vraagt inwoners en weggebruikers om alert te blijven en gevaarlijke situaties direct door te geven.