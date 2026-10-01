Paula is moeder, onderneemster en topsporter: 'Dat leven wilde ik ook'

Paula den Blanken (42) uit Erp wil wereldkampioen worden bij de profs. Donderdag vliegt ze met haar man en hun dochters van 4 jaar en 10 maanden naar Australië, waar ze op 10 oktober meedoet aan het WK bodybuilding. Sporten en gezond eten zijn voor haar een manier van leven. "De eerste dag na de bevalling zette ik 6000 stappen."

Paula groeide op in een sportief gezin, maar tijdens een relatie van zeven jaar was er weinig meer van die fitheid over. Ze rookte anderhalf pakje per dag, dronk regelmatig alcohol en sloeg haar ontbijt vaak over. 's Avonds was zoetigheid vaste prik. "Het waren niet bepaald de mooiste jaren van mijn leven."

"Ik zag sterretjes, trilde als een rietje en moest een saunabezoek met een vriendin afzeggen."

Nadat de relatie uit was, zorgde een bezoekje aan de supermarkt voor een ommekeer. "Ik had na een nachtje stappen de make-up nog op mijn gezicht en met een capuchon over mijn hoofd liep ik toevallig langs de tijdschriften. Ik zag de cover van Women's Health en raakte onder de indruk van de vrouw die ik zag. Ze had een prachtig lichaam en zag er zelfverzekerd uit, maar bovenal zag ik haar ogen sprankelen. Dat leven wilde ik ook." In het tijdschrift las ze over krachttraining. Paula meldde zich voor het eerst in haar leven aan bij een sportschool en kreeg persoonlijke begeleiding van Frank, die later haar man werd. "Na twintig minuten trainen mocht ik al naar huis. Wat er toen gebeurde met mijn lichaam was bijzonder. Ik zag sterretjes, trilde als een rietje en moest een saunabezoek met een vriendin afzeggen. Vijf dagen later had ik nog spierpijn, ik had zelfs moeite om op de wc te zitten."

Paula den Blanken is een succesvol bikinifitness-atleet.

Ze zette door en voelde zich al snel fitter. "Ik werd sterker en sliep beter. Steeds opnieuw stelde ik nieuwe doelen. Ik wilde naar die vrouw toe die zich zelfverzekerd en superenergiek voelt. Het was echt niet zo dat ik altijd zin had om te trainen, maar ik stond er wel. Vergelijk het met die feestjes waar je vroeger geen zin in had, maar uiteindelijk fantastische avonden werden."

"Mijn doel is om goud te pakken, anders kunnen we net zo goed niet die reis van 47 uur maken."

Paula ging zich richten op bodybuilding, al noemt ze het zelf fitness. In 2023 werd ze in Las Vegas wereldkampioen bij de amateurs. Daarna werd ze prof en won ze een profwedstrijd in Dallas. Het WK voor profs in Australië moet het sportieve hoogtepunt worden. In de categorie bikini doet Paula mee. "Er wordt vooral gekeken naar de verhoudingen van je lichaam. Daarnaast gaat het erom hoe je je presenteert op het podium. Mijn doel is om goud te pakken, anders kunnen we net zo goed niet die reis van 47 uur maken."

Het WK is zo'n elf maanden na de geboorte van haar tweede dochter Summer, en Paula voelt zich beter dan ooit. "Voor de zwangerschap zet je je lichaam neer en toen ik zwanger was, ben ik aangepast blijven trainen. Na de bevalling ging ik een dag later al wandelen en een week later deed ik al voorzichtig wat oefeningen." Paula traint vier à vijf keer per week en heeft een eigen bedrijf als online fitnesscoach voor vrouwen. Toch noemt ze haar gezin haar grootste passie. "Ik breng onze oudste dochter Joy iedere ochtend naar school en haal haar op. Het is daarna mama-time. Verder hebben we een au pair en het belangrijkste is om alles goed te organiseren. Je kunt dan veel ballen hooghouden."

Paula, haar man Frank en hun kinderen Joy en Summer.