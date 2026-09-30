George Kooymans krijgt eerbetoon in Bergen op Zoom

Golden Earring-gitarist George Kooymans wordt op 18 oktober geëerd in Gebouw-T in Bergen op Zoom. Dit speciale concert is onderdeel van de Guitar Week, die tot 23 oktober duurt. Onder meer Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk treden deze avond op. Ook zijn er workshops en optredens in Het Markiezenhof.

Gevonden voor jou

Het eerbetoon aan George Kooymans vindt plaats tijdens de SEGA Guitar Week in Bergen op Zoom. De aftrap is op 18 oktober met een tribute-avond in Gebouw-T, onder de naam ‘SEGA – A Tribute To George Kooymans’. Op deze avond spelen Golden Earring-leden Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk samen met andere muzikanten om de nalatenschap van Kooymans te eren.

Kooymans, die vorig jaar overleed aan de gevolgen van de spierziekte ALS, liet een indrukwekkend muzikaal erfgoed achter. Hij was verantwoordelijk voor talloze hits van Golden Earring, zoals ‘Radar Love’. Medeorganisator Jean-Paul Heck benadrukt dat de avond een uniek eerbetoon is aan één van de meest invloedrijke Nederlandse muzikanten.

Workshops en optredens

Naast het avondconcert vindt dezelfde dag ’s middags de traditionele Gitaardag plaats in stadspaleis Het Markiezenhof. Tijdens deze middag kunnen bezoekers workshops volgen, deelnemen aan Q&A-sessies en genieten van concerten. Het evenement is gratis toegankelijk en bedoeld voor iedereen met interesse in gitaarmuziek.

Van 18 tot 23 oktober staat Bergen op Zoom volledig in het teken van gitaarmuziek. Op 23 oktober sluit de Guitar Week af met ‘SEGA: Guitar Now – featuring Leif de Leeuw’ in Gebouw-T. Dit programma draait om Leif de Leeuw en zijn band, met speciale gastoptredens van Vedran Mircetic en Menno Gootjes.

Bijzondere week voor muziekliefhebbers

Volgens Gebouw-T is de terugkeer van de Guitar Week een mooie aanwinst voor Bergen op Zoom. De week biedt een podium aan gitaargrootheden en jong talent en is een combinatie van workshops en optredens. Het eerbetoon aan Kooymans vormt daarbij een van de hoogtepunten.

De Guitar Week begint zondagmiddag 18 oktober om één uur met de gratis te bezoeken Gitaardag. Het tribute-concert ‘SEGA – A Tribute To George Kooymans’ start om acht uur ’s avonds in Gebouw-T. Op 23 oktober volgt het afsluitende evenement ‘SEGA: Guitar Now’.