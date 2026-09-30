Ahmed Aboutaleb trekt volle zaal in Leende

Ahmed Aboutaleb heeft dinsdagavond een volle zaal getrokken in dorpshuis De Schammert in Leende. Hij sprak anderhalf uur lang over zijn boek Thuis, persoonlijke ervaringen en actuele maatschappelijke thema’s.

Gevonden voor jou

De lezing was georganiseerd door Stichting Vrienden van de Bieb Heeze-Leende en Bibliotheek Dommeldal. De belangstelling was groot: alle stoelen in De Schammert waren bezet. Aboutaleb wist het publiek te boeien met zijn verhalen en inzichten.

Het boek Thuis stond centraal tijdens de avond. Hierin kijkt Aboutaleb terug op zijn leven en zijn carrière in de politiek. Hij ging echter verder dan het boek en besprak ook actuele onderwerpen die de samenleving bezighouden.

Persoonlijke ervaringen

Gedurende anderhalf uur deelde Aboutaleb persoonlijke ervaringen en stelde hij vragen aan de aanwezigen. Zijn lezing gaf geen eenvoudige antwoorden, maar bood vooral stof tot nadenken en nieuwe inzichten. De avond werd door aanwezigen ervaren als inspirerend en hoopgevend.

De komst van Aboutaleb naar Leende was een succes, waarbij het dorpshuis tot de laatste stoel gevuld was. De organisatie kijkt tevreden terug op een geslaagde avond.