Zorgen bij ouderen om verdwijnen bushalte: ‘Ben er afhankelijk van’

Door een verandering van de dienstregeling bij Arriva dreigt een bushalte in Tilburg Noord te verdwijnen. Het gaat om de halte aan de Heikantlaan waar veel ouderen uit de wijk opstappen om bijvoorbeeld naar het centrum te gaan. Het dreigende verlies van de bushalte baart grote zorgen. “Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik eerlijk gezegd dat het een grap was”, zegt mevrouw De Bruin uit Tilburg Noord.

Het ongeloof is woensdagmiddag groot als zo’n dertig buurtbewoners samenkomen bij de bushalte. De meeste aanwezigen gebruiken de bus iedere week wel een keer, anderen hebben hem zelfs dagelijks nodig. “Ik woon hier al vijftig jaar en heb nooit een auto gehad. Ik ben helemaal afhankelijk van de bus. Maar straks kan dat niet meer”, zegt mevrouw De Bruin. De bewoners van Tilburg Noord hebben de bus voor verschillende uitstapjes nodig. “Ik gebruik hem heel vaak”, vertelt Anky Klaassen. “Om gewoon even naar de stad te gaan, maar ook als ik een afspraak heb in het ziekenhuis.”

“Ik snap niet hoe ze dit bedacht hebben.”

Ook buurtbewoner Joke Weij ziet dat het verdwijnen van de bushalte veel impact heeft. “Ik vind het verschrikkelijk. Vooral voor mensen met een rollator is het veel te ver lopen naar de andere haltes in de wijk. Ik snap niet hoe ze dit bedacht hebben.” De bushalte is voor veel mensen van groot belang, dat ziet ook buurtgenoot Paul Schaap. Hij startte een handtekeningenactie, waarvan de teller inmiddels op ruim 160 staat. “In deze buurt wonen veel ouderen”, vertelt hij. “Iedereen is gewend dat die bus hier langskomt, want hij rijdt hier al tientallen jaren.”

De buurtbewoners zijn niet blij met het verdwijnen van de bushalte (foto: Pieter Soethout)

“Zo zie je maar dat echt niet iedereen zo ver kan lopen.”

De halte ligt nu voor de gedupeerden in de buurt op zo’n vijftig meter lopen, maar straks ligt de dichtstbijzijnde halte op zo’n vierhonderd meter lopen. Als er wordt voorgesteld om dat stuk eens te lopen, haakt een deel van de groep al af. “Zo zie je maar dat echt niet iedereen zo ver kan lopen”, benadrukt Paul. Vanuit de andere bushalte legt hij uit: “En dan heb je hier ook nog te maken met een andere buslijn, waardoor de overstap voor veel mensen in bepaalde gevallen lastiger wordt.” Er is inmiddels bezwaar ingediend tegen de aangepaste route van de bus in Tilburg Noord. De handtekeningen worden daarbij meegestuurd, maar of het zin heeft weet Paul nog niet. “Ik hoop het wel, maar ik heb er een hard hoofd in. Ik heb het idee dat het al besloten is.”