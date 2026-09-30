Vier weekenden paardensport tijdens Geldrop Hippique

Geldrop Hippique viert dit jaar de 44e editie met vier weekenden paardensport. Dressuur, springen en mennen staan centraal en de toegang is gratis.

Gevonden voor jou

Geldrop Hippique is een vaste waarde geworden voor liefhebbers van paardensport. Van 30 september tot en met 26 oktober kunnen bezoekers genieten van een breed programma met verschillende disciplines, waaronder dressuur op hoog niveau en spectaculaire springwedstrijden.

Bij het springen worden hindernissen tot een hoogte van 1,40 meter genomen. Naast deze onderdelen zijn er wedstrijden met aangespannen paarden, ook wel mennen genoemd, wat zorgt voor indrukwekkende rondes.

Strodorp en sfeer

Tijdens het evenement is het strodorp een centrale ontmoetingsplek. Hier kunnen bezoekers terecht voor eten en drinken, terwijl ze tussen de wedstrijden door genieten van de gezellige sfeer op het terrein.

De toegang tot Geldrop Hippique is volledig gratis. Het evenement biedt voor ieder wat wils en trekt jaarlijks veel publiek naar Geldrop.