Gemeente Eersel plaatst bladbakken voor compost

De gemeente Eersel heeft bladbakken geplaatst in alle dorpen. Het ingezamelde bladafval wordt verwerkt tot compost. Handhavers controleren regelmatig op verkeerd afval.

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De inzameling van bladafval is gestart in de gemeente Eersel. Bladbakken zijn geplaatst op verschillende locaties in alle dorpen. Deze plekken zijn gekozen met oog voor bereikbaarheid en om overlast voor omwonenden te beperken.

Het ingezamelde bladafval wordt later verwerkt tot compost. Het is belangrijk dat er geen ander afval, zoals snoeihout, in de bladbakken terechtkomt. Het mengen van afval kan leiden tot veel hogere verwerkingskosten. Daarom voert de gemeente regelmatig controles uit op de inhoud van de bakken.

Handhaving en maatregelen

Handhavers van de gemeente Eersel letten erop dat de bladbakken correct worden gebruikt. Als er regelmatig verkeerd afval wordt aangetroffen, kan een bladbak vroegtijdig worden verwijderd. De gemeente vraagt inwoners om hier rekening mee te houden en mee te werken.

Meer informatie over de locaties van de bladbakken is te vinden via de website van de gemeente Eersel.