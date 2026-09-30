Den Bosch ruimt herfstbladeren op voor veiligheid

De gemeente Den Bosch ruimt vallende bladeren op straat en fietspaden op. Kapotgereden bladeren kunnen gladheid veroorzaken, waardoor onveilige situaties ontstaan. Bladeren in beplanting blijven liggen vanwege hun waarde voor de natuur. Het ruimen gebeurt afhankelijk van het weer en boomsoorten.

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De herfst zorgt voor flink wat vallende bladeren in Den Bosch. Op straat kunnen deze bladeren, zeker bij nat weer, kapotgereden en vertrapt worden, wat gladheid veroorzaakt. Om ongelukken te voorkomen, worden bladeren op plekken waar de veiligheid in het gedrang komt opgeruimd. Denk hierbij aan rijbanen, fietspaden en voetpaden.

Naast de verharde wegen ruimt de gemeente bladeren op die zich ophopen rond straatputten en verstoppingen veroorzaken. Ook wordt blad verwijderd van grasvelden om te voorkomen dat het gazon verstikt. Het ruimen van bladeren kost veel tijd en is afhankelijk van het weer en de boomsoorten, waardoor de gemeente niet overal tegelijk kan zijn.

Bladeren hebben ook een functie

Op plekken waar het kan, laat Den Bosch bladeren bewust liggen. Dit heeft een belangrijk doel, omdat bladeren schuil- en voedingsplaatsen bieden voor insecten, vogels en kleine zoogdieren tijdens de koude maanden. Daarnaast beschermen ze planten tegen vorst en leveren ze waardevolle voedingsstoffen voor de bodem.

De gemeente ruimt alleen bladeren van bomen in de openbare ruimte. Bewoners worden gevraagd om bladeren uit hun eigen tuin niet op straat of stoep te vegen. In plaats daarvan kunnen ze bladeren composteren, als winterdek gebruiken om planten tegen kou te beschermen, of in de groene afvalcontainer doen.

Heb je zelf een plek gezien waar zoveel bladeren liggen dat het voor overlast zorgt? Dan kun je dit melden via het online meldpunt van de gemeente Den Bosch.