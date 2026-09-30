Eindhoven Young Academy verwelkomt negen nieuwe leden

De Eindhoven Young Academy of Engineering (EYAE) heeft negen nieuwe leden verwelkomd. Deze onderzoekers vertegenwoordigen diverse faculteiten binnen de Technische Universiteit Eindhoven. Samen buigen ze zich dit academisch jaar over belangrijke thema's, zoals werkdruk en interdisciplinair onderzoek. Ook start er een samenwerking met Tilburg University.

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De negen nieuwe leden van de EYAE sluiten zich aan bij de achttien huidige leden van de academie. Zij vertegenwoordigen onder andere de faculteiten Electrical Engineering, Biomedical Engineering en Computational Science. Het doel van de academie is om jonge onderzoekers te ondersteunen en interdisciplinair onderzoek te bevorderen.

Onderwerpen die dit jaar centraal staan, zijn onder andere het verbeteren van transparantie in processen en het ontwikkelen van beleid rond defensiegericht onderzoek. Daarnaast wil de academie meer aandacht besteden aan werkdruk en welzijn bij onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan.

Samenwerking met Tilburg University

Nieuw dit jaar is de samenwerking tussen de EYAE en Tilburg University. Via zogenaamde synergy grants wordt interdisciplinair onderzoek gestimuleerd met een focus op maatschappelijke impact. Ook blijft de academie samenwerken met andere Young Academies in Nederland.

Tijdens het inauguratiediner in september trad Ruud van Sloun aan als nieuwe voorzitter van de EYAE. Hij neemt de rol over van Bart Jansen. Samen met Fons van der Sommen, Pepijn Moerman en Tommaso Ristori vormt hij het nieuwe bestuur.