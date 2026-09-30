Julian Smolders speelt 200e wedstrijd voor FC Tilburg

Julian Smolders heeft zondag zijn 200e officiële wedstrijd gespeeld voor FC Tilburg 1. De 26-jarige middenvelder is al sinds zijn debuut in 2017 een vaste waarde binnen het eerste elftal. Hij maakte zowel hoogte- als dieptepunten mee en bleef de club altijd trouw. De vereniging prijst zijn inzet en betrokkenheid.

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Met zijn 200 wedstrijden heeft Julian Smolders een mijlpaal bereikt die tegenwoordig steeds zeldzamer is in het amateurvoetbal. Sinds zijn debuut negen jaar geleden is hij een constante factor geweest binnen het eerste elftal van FC Tilburg. In die periode beleefde hij de reis van de 1e klasse naar de 5e klasse, met zowel successen als teleurstellingen.

Julian maakte vele generaties spelers, trainers en teams mee, maar bleef altijd loyaal aan FC Tilburg. Volgens de club is hij niet alleen een waardevolle speler op het veld, maar ook buiten de lijnen een voorbeeld. Hij staat bekend om zijn betrokkenheid, bescheidenheid en respectvolle houding, waardoor hij door teamgenoten, supporters en vrijwilligers wordt gewaardeerd.

Veel meer dan een speler

Zijn rol binnen FC Tilburg gaat verder dan het spelen van wedstrijden. Julian is een echte clubman, die zich jarenlang vol overgave heeft ingezet voor de vereniging. De club benadrukt dat zijn naam onlosmakelijk verbonden zal blijven aan een bijzondere periode in de geschiedenis van FC Tilburg.

De vereniging spreekt trots uit over deze prestatie en hoopt dat Julian nog vele jaren aan de club verbonden blijft. Ook zijn ouders, Erwin en Irma Smolders, worden genoemd als belangrijke steunpilaren en mogen volgens FC Tilburg trots zijn op hun zoon.

Met zijn 200e wedstrijd heeft Julian Smolders zich opnieuw bewezen als een speler met niet alleen voetbalkwaliteiten, maar ook met loyaliteit en doorzettingsvermogen. FC Tilburg heeft hem bedankt voor zijn jarenlange inzet en kijkt uit naar de volgende mijlpaal.