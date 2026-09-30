Onderzoek Tilburg University: AI-teksten moeilijk te herkennen

Tilburg University heeft aangetoond dat teksten van AI moeilijk te onderscheiden zijn van menselijke schrijfsels. Met één simpele instructie kan AI al veel menselijker klinken, blijkt uit nieuw onderzoek naar relatieadvies.

Gevonden voor jou

Een team van Tilburg University en andere universiteiten heeft onderzocht hoe mensen teksten beoordelen en of ze kunnen herkennen wie een tekst heeft geschreven. Zowel mensen als kunstmatige intelligentie (AI) moesten relatieadvies geven op basis van korte beschrijvingen van situaties, zoals een lange relatie of vreemdgaan. Vervolgens werd aan anderen gevraagd of de teksten door een mens of door AI waren geschreven.

De resultaten laten zien dat AI-teksten vaak worden herkend als menselijk, zeker wanneer AI de opdracht krijgt om zo menselijk mogelijk te schrijven. Door gebruik te maken van alledaagse taal, eenvoudige woorden en zelfs informele uitdrukkingen zoals ‘haha’ of ‘lol’, kan AI zijn schrijfstijl aanpassen. Menselijke schrijvers veranderen hun stijl nauwelijks, ongeacht de situatie.

Empathie en herkenning

In een aanvullend experiment werd onderzocht of empathisch schrijven een tekst menselijker maakt. AI kreeg de opdracht om extra empathisch te reageren, wat door lezers werd opgemerkt. Toch werden deze teksten juist minder vaak als menselijk beoordeeld. Het onderzoek toont daarmee aan dat empathie en menselijkheid niet altijd samenkomen in door AI geschreven teksten.

De wetenschappers benadrukken dat de bevindingen belangrijk zijn voor hoe we digitale communicatie beoordelen. Naarmate AI beter wordt in het nabootsen van menselijke taal, wordt het lastiger om te onderscheiden of een tekst door een mens of een machine is geschreven.

Kansen en risico’s

AI kan nuttig zijn in situaties zoals klantenservice, zorg of het bieden van ondersteuning bij stress of relatieproblemen. Maar er zijn ook risico’s: oplichters kunnen AI gebruiken om geloofwaardige persoonlijke berichten te maken, bijvoorbeeld via phishingmails of datingapps. Het onderzoek onderstreept dat een eenvoudige opdracht, zoals ‘klink menselijk’, al voldoende is om AI-teksten moeilijker te herkennen.