Hergo wint Zunderts Groen Imago Prijs

Hergo Boomkwekerij heeft de Zunderts Groen Imago Prijs gewonnen. Deze prijs werd uitgereikt op de eerste dag van de internationale beurs GrootGroenPlus. Het bedrijf kreeg de prijs vanwege hun jarenlange inzet voor duurzaamheid.

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De Zunderts Groen Imago Prijs wordt jaarlijks toegekend aan ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Dit jaar was het de dertiende editie, en Hergo Boomkwekerij kwam als winnaar uit de bus. De jury roemde het bedrijf om hun toekomstgerichte aanpak waarbij duurzaamheid een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering.

De prijs werd uitgereikt door Rick Zagers, wethouder Economie van Zundert. Hergo presenteerde hun visie op duurzaamheid ook in hun stand tijdens GrootGroenPlus, een internationale boomkwekerijvakbeurs. Hiermee wisten ze anderen te inspireren om duurzaamheid mee te nemen in hun eigen bedrijfsvoering.

Bijzondere prijsuitreiking

Naast een kwaliteitscertificaat ontving Hergo een nestkast, die zij mogen uitkiezen samen met het Vogelrevalidatiecentrum. Ook krijgt het bedrijf binnenkort bezoek van het college van burgemeester en wethouders van Zundert. Dit alles onderstreept het belang van duurzame initiatieven binnen de gemeente.

Internationale boomkwekerijvakbeurs

De beurs GrootGroenPlus vindt plaats van 30 september tot 2 oktober op Business Centre Treeport. Hier komen bijna 300 deelnemers uit binnen- en buitenland samen, waaronder kwekers, handelaren, fabrikanten en leveranciers. Zij presenteren de nieuwste ontwikkelingen en innovaties binnen de sector.

De Zunderts Groen Imago Prijs is een vast onderdeel van deze beurs en benadrukt de rol van duurzaamheid binnen de boomkwekerijsector.