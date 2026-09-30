Lars bouwt eigen Danse Macabre, infectie bij vechter: dit gebeurde vandaag

Lars (14) bouwt zijn eigen Danse Macabre, Ilias Bulaid zag het gevecht van zijn leven vanwege een infectie aan zich voorbijgaan en minister Boekholt O'Sullivan wil permanente bewoning op vakantieparken tijdelijk toestaan. Gemeenten zijn daar vooralsnog weinig enthousiast over. Dit is het nieuws dat je woensdag gelezen moet hebben.

Een decor bouwen, staal lassen en elektronica programmeren. De meeste volwassenen hebben er hun handen vol aan, maar Lars Janssen (14) uit Oostrum kan het allemaal. In de achtertuin werkt hij aan een eigen versie van de populaire Efteling-attractie Danse Macabre. Geen schaalmodel voor op tafel, maar een echte attractie waar straks zes mensen tegelijk in kunnen. Hij begon in maart met de bouw en heeft inmiddels een houten gebouw met daarin een grote constructie waar straks zes mensen tegelijk in kunnen. De Efteling nodigde hem zelfs uit om onder de echte schijf te mogen kijken. Lees hier zijn verhaal:

Het had het gevecht van zijn leven moeten worden. Voor Ilias Bulaid (31) stond vannacht een gevecht op het spel waarmee hij een UFC-contract kon verdienen. Het gevecht ging echter niet door, want de Bosschenaar belandde met een infectie in het ziekenhuis. "We hebben alles gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag, maar deze situatie was buiten onze controle", schrijft zijn team. Over een paar weken krijgt de nog ongeslagen Bosschenaar een nieuwe kans tegen de Amerikaan Erick Visconde. Check hier meer:

De oproep van minister Boekholt O'Sullivan om permanente bewoning op vakantieparken tijdelijk toe te staan, stuit op weinig gehoor bij gemeenten. Van de 39 Brabantse gemeenten die reageerden op vragen van Omroep Brabant, is slechts één voorstander en handhaaft bijna driekwart gewoon door op permanente bewoning. Gemeenten wijzen bewoning vaak af met argumenten als 'risico op ondermijning' en het ontbreken van een gezonde, veilige leefomgeving. De minister wilde gemeenten juist terughoudend laten zijn met handhaving tot er eind dit jaar afspraken liggen, maar slechts één gemeente paste haar beleid aan. Lees hier hun analyse:

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Asielzoekers in het Van der Valk-hotel in Uden krijgen twee maanden langer de tijd voordat ze verhuizen naar het nieuwe azc aan de Boekelsedijk. De oplevering van het centrum liep uit door problemen met de fundering, vergunningen en levering van woonunits. De gemeente Maashorst gaat akkoord met de verlenging, waarbij wethouder Cock de Jong benadrukt dat "humane opvang voorop staat". Ondertussen wachten acht omwonenden die naar de rechter stapten op de einduitspraak over de bouwvergunning, die half november wordt verwacht. Hier lees je het hele verhaal:

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Peter Gillis deed een laatste poging om de veiling van drie van zijn vakantieparken tegen te houden. De 64-jarige ondernemer verscheen woensdagmiddag bij het gerechtshof in Den Bosch voor een turbospoedappèl, een dag voordat de gedwongen veiling zou plaatsvinden. Gillis vindt dat de taxatiewaarde te laag is en dat dit een 'miljoenenstrop' kan worden, terwijl schuldeiser Marc van Rooi wil dat de veiling doorgaat omdat uitstel 150.000 euro kost. Gillis haalde bakzeil. Lees zijn verhaal hier: