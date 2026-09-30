Valse medewerkers actief in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek doen mensen zich voor als medewerkers van de gemeente. Zij benaderen inwoners telefonisch en per mail over een thuisbatterij en een nep subsidieplan. De gemeente waarschuwt dat zij hier niets mee te maken heeft.

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In Hilvarenbeek zijn meldingen binnengekomen van mensen die zich via telefoon en mail voordoen als vertegenwoordigers van de gemeente. Zij proberen inwoners te benaderen over de aanschaf van een thuisbatterij, de Tesla Powerwall, en een bijbehorend subsidieplan. Gemeente Hilvarenbeek benadrukt dat zij niemand hierover contacteert.

De fraudeurs gebruiken mogelijk het telefoonnummer 06 84447015 en het e-mailadres [email protected]. Deze contactgegevens zijn niet van de gemeente. De gemeente heeft laten weten dat zij op dit moment geen plannen heeft rondom de Tesla Powerwall of subsidies hiervoor.

Let op verdachte berichten

De gemeente roept inwoners op om alert te zijn bij telefoontjes of mails over dit onderwerp. Er wordt aangeraden om geen toezeggingen te doen en bij twijfel na te gaan of het bericht daadwerkelijk van de gemeente komt. Voor vragen kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de gemeente via het nummer (013) 505 83 00.

De waarschuwing is bedoeld om inwoners te behoeden voor mogelijke oplichting. Gemeente Hilvarenbeek benadrukt dat zij geen gebruikmaakt van de genoemde contactgegevens of via dergelijke kanalen communiceert.