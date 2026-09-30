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Straten afgezet in Eindhoven nadat vrouw voor opschudding zorgt

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Agenten bij het huis in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
Agenten bij het huis in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).

Een vrouw heeft dinsdag voor opschudding gezorgd aan de Lassusstraat in Eindhoven. Meerdere straten in de omgeving werden door de politie afgezet. De politieactie trok veel bekijks van omstanders. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrouw gooide spullen op straat en gooide zelfs met messen naar toegesnelde agenten. De politie probeerde sinds half vier ‘s middags te onderhandelen met de vrouw.  Naast twee onderhandelaars van de politie kwam er ook een arrestatieteam op de melding af.

Rond zeven uur grepen agenten de vrouw beet. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk waarom de vrouw zich zo gedroeg. De omgeving is weer vrijgegeven. 

Agenten bij het huis in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
Agenten bij het huis in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).

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