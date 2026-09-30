Vrouw gooit met messen naar agenten in Eindhoven, straten afgezet

Een vrouw heeft woensdag aan de Lassusstraat in Eindhoven met messen naar agenten gegooid. De politie zette meerdere straten in de buurt af en probeerde urenlang met haar te onderhandelen. De politieactie trok veel bekijks.

De vrouw gooide ook spullen op straat. Vanaf half vier 's middags probeerde de politie met haar te praten. Naast twee onderhandelaars van de politie kwam er ook een arrestatieteam op de melding af.

Na uren beetgepakt

Rond zeven uur 's avonds grepen agenten de vrouw beet. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. Waarom ze zich zo gedroeg, is onduidelijk. De omgeving is weer vrijgegeven.