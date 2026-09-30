Voetbalsters PSV gaan door naar hoofdtoernooi Europa Cup

De voetbalsters van PSV hebben het hoofdtoernooi van de Europa Cup bereikt. PSV verdedigde met succes een 1-0-voorsprong bij Fortuna Hjørring. Het duel in Denemarken eindigde in 0-0.

PSV won een week eerder in Eindhoven door een treffer van Liz Rijsbergen. In Hjørring kwamen beide ploegen niet tot scoren. PSV Vrouwen begon toen sterk aan het duel en creëerde meerdere kansen. Het bleef toen bij een 1-0 voorsprong.

Ook gaat Feyenoord door. Ajax plaatste zich eerder op woensdag ook voor het hoofdtoernooi van de Europa Cup.