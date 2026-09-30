Regiobijeenkomsten Vitaal Brabant bieden workshops en inspiratie

Vitaal Brabant organiseert dit jaar regiobijeenkomsten met workshops en gesprekken over dorpen en wijken. De avonden zijn bedoeld om kennis te delen en nieuwe ideeën op te doen. Leden van Vitaal Brabant ontvangen binnenkort een uitnodiging. Het programma biedt praktische tips en voorbeelden uit de praktijk.

Gevonden voor jou

Tijdens de regiobijeenkomsten van Vitaal Brabant staat de leefbaarheid van dorpen en buurten centraal. De avonden beginnen met koffie, thee en Brabantse vlaai, waarna deelnemers met elkaar in gesprek gaan over actuele ontwikkelingen, kansen en uitdagingen.

Naast de gesprekken zijn er diverse workshops, zoals fondsenwerving, dorpsondersteuning en toekomstbestendige dorpshuizen. De workshops bieden praktische tips en laten zien hoe initiatieven succesvol kunnen worden uitgevoerd.

Een van de onderwerpen is hoe jongeren op een betekenisvolle manier betrokken kunnen worden bij de leefbaarheid van hun dorp of wijk. Ook de meerwaarde van een dorpsvisie en duurzame gemeenschapsinitiatieven komen aan bod.

Ervaringen en inspiratie

De bijeenkomsten zijn een kans om ervaringen te delen en nieuwe contacten te leggen. De Dorpsraad Zundert geeft bijvoorbeeld inzicht in hoe gezamenlijke initiatieven van idee naar uitvoering komen.

Leden van Vitaal Brabant krijgen binnenkort per e-mail een uitnodiging met het volledige programma en de mogelijkheid om aan te melden. Het doel is om samen te werken aan vitale dorpen en buurten.