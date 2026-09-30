Voedselbos Moorsel officieel geopend

Het Voedselbos Moorsel in Someren is dinsdag 22 september officieel geopend. Het project, waarbij landbouwgrond is omgevormd tot een natuur- en boomgaardgebied, is gerealiseerd met de hulp van vrijwilligers en betrokken organisaties. Het gebied is vrij toegankelijk en onderdeel van de Beuven wandelroute. Tijdens de opening werd een oorkonde uitgereikt als blijk van waardering.

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De opening van het voedselbos vond plaats in aanwezigheid van het voltallige college van burgemeester en wethouders van Someren, waterschapbestuurder Ernest de Groot, vertegenwoordigers van Zummers Landschap en IVN Asten-Someren, en een groot aantal vrijwilligers die bij het project betrokken waren. Gerard Claassen van IVN Asten-Someren, de drijvende kracht achter het project, opende de bijeenkomst op het erf van de familie Van Dijk.

Marty van de Els, een betrokken medewerker van de gemeente Someren, gaf tijdens de ceremonie uitleg over de werkzaamheden die zijn verricht om het gebied om te vormen. Wethouder Van den Broeck overhandigde een oorkonde aan de vrijwilligersploeg en de vertegenwoordigers van IVN en Zummers Landschap als dank voor hun inzet.

Historisch karakter

Het voedselbos is aangelegd op een locatie die al sinds de vroege middeleeuwen bewoond wordt. Het doel van de inrichting was om het historisch gebruik van het gebied zoveel mogelijk te herstellen. Zo is de landbouwgrond omgevormd tot een boomgaard met fruitbomen en struiken, een kruidenrijk weiland, een natuurgebied met poelen en de heringerichte Vleutloop.

Het voedselbos is vrij toegankelijk voor publiek en vormt een onderdeel van de Beuven wandelroute, die begint in Moorsel. Wandelaars kunnen genieten van het groene landschap en de diverse natuur die het gebied te bieden heeft.

Foto: SIRIS, Eric Driessen