Gestolen camper na emotionele zoektocht teruggevonden in Veldhoven

De gestolen camper van een man uit Best is woensdag teruggevonden in Veldhoven. De eigenaar was de wagen kwijtgeraakt vlak nadat zijn vrouw was overleden, met wie hij jarenlang mooie reizen maakte met de camper.

De camper werd maandag rond middernacht gestolen van een oprit aan de Dauwheuvel in Best. Na een bericht van Omroep Brabant ontving het gezin veel reacties. Dat leverde uiteindelijk de gouden tip op. "Het bericht kwam bij een schoonbroer van een teamgenoot van mij terecht", vertelt Stef. "Tegen zijn schutting stond ineens een camper. Dat vond hij gek, want daar staat normaal nooit een camper."

De man ging buiten kijken en zag dat het kenteken aan de voorkant niet overeenkwam. "Maar het kenteken achterop en de groene milieusticker kwamen wel overeen. Die aan de voorkant hebben ze denk ik snel gewisseld." Na controle door de politie bleek het inderdaad om de gestolen camper te gaan.

Onbeschadigd

De wagen is inmiddels veiliggesteld en staat op een andere plek. "We vonden het niet verstandig om hem weer op dezelfde plek neer te zetten." Tot grote opluchting van de familie bleek de camper nauwelijks te zijn aangeraakt. "Alle spullen lagen er nog in. Er is geen schade. We weten alleen nog niet hoe ze binnen zijn gekomen, want het slot is niet geforceerd."

In de camper lagen onder meer klimspullen, bergschoenen, kleding en een opblaasbare kano. De wagen heeft bovendien grote emotionele waarde, omdat de vader van Stef er veel reizen mee maakte met zijn vrouw, die nog geen drie weken geleden overleed.

De politie onderzoekt nog wie achter de diefstal zit.